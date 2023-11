Met Parijs als hoger doel: hoe samen trainen Rani Rosius en G-atlete Kiara Maene naar hoger niveau tilt

"Ja, het is heel leuk om eens op stage te kunnen gaan met alle paralympische atleten."

Aan het woord is Mieke Van Thuyne, toptrainer G-atletiek bij G-sport Vlaanderen. Zij ziet een steile opmars van de professionaliteit bij haar sporters.

"Er is nu uitwisseling met coaches uit andere disciplines. Dat is belangrijk, want voor elke atleet moeten we een individueel zo goed mogelijk traject kunnen uitstippelen."

Die uitwisseling is er niet alleen bij de coaching, maar ook op de piste. Zo traint G-atlete Kiara Maene al even met Belgische kampioene op de 100 meter, Rani Rosius.

"Er is een enorme klik tussen die twee", weet Van Thuyne. "Rani is een voorbeeld voor Kiara. Dat is ook de verdienste van Rani."