Club Brugge bevestigt dat Thiago dit seizoen niet meer in actie komt met letsel aan mediale band

Igor Thiago zal zoals verwacht niet meer spelen in het blauw-zwarte shirt van Club Brugge. De spits botste in de wedstrijd tegen Union tegen ploeggenoot Nusa en liep een letsel aan zijn mediale band op. Club bevestigt dat hij niet meer in de selectie wordt verwacht met de knieblessure. Zo mist hij de beslissende matchen tegen Anderlecht en Cercle.