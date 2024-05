Het nieuwe klassement in de Giro: vluchtersetappe zorgt voor enkele verschuivingen

De eerste etappe na de rustdag heeft het klassement in de Giro lichtjes aangepast. Een ruime kopgroep kreeg van Tadej Pogacar en zijn UAE-maats de zegen voor de ritzege. Hoewel in het peloton enkele ploegen de positie van hun kopmannen in de top 10 probeerden te beschermen, zijn er toch enkele positiewissels doorgevoerd. Bekijk hier de stand.