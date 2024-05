3x3 Belgian Lions trekken met vertrouwen naar olympisch kwalificatietoernooi: "Kunnen niet méér klaar zijn"

di 14 mei 2024 16:28

De 3x3 Belgian Lions staan dit weekend voor hun moment van de waarheid, op het laatste olympisch kwalificatietoernooi. In Debrecen zullen de Belgen hun ticket voor Parijs 2024 moeten afdwingen. Enkele dagen voor het vertrek naar Hongarije blaken de Lions alvast van vertrouwen. "We hebben het niveau om de top 3 te halen", klinkt het.

Van het team dat in Tokio ei zo na een medaille veroverde, is Thibaut Vervoort de enige overblijver. Hij voelt dat de aandacht voor 3x3 sindsdien alleen maar toegenomen is. "Vorige keer hebben we ons wat meer onder de radar kunnen plaatsen. Nu is het gevoel toch anders, heel spannend", klinkt het. Niet alleen de aandacht is toegenomen, ook de verwachtingen zijn gestegen. "Maar ik denk dat we boven die druk staan", vertelt Vervoort. "We hebben al veel belangrijke toernooien gespeeld. Die ervaring, ook van de vorige Spelen, hoop ik te gebruiken om de kwalificatie af te dwingen." In de voorbereiding op dit kwalificatietoernooi trokken de 3x3 Belgian Lions naar Servië, om daar te sparren tegen de sterke Serviërs, nummer 1 van de wereld. "We hebben daar heel competitief kunnen trainen. We zijn gebrand om aan het toernooi te beginnen", aldus Vervoort.

Ik ben ervan overtuigd dat we het niveau hebben om de top 3 te halen. We willen tonen dat we daar thuishoren. Thibaut Vervoort

Het vertrouwen is duidelijk aanwezig bij de Lions. Maar wat als het niet lukt? "Dat scenario is al wel eens door mijn hoofd gegaan", bekent Vervoort. "Maar als profs zijn we positief ingesteld. Een niet-kwalificatie, dat gaan we niet laten gebeuren." "Ik ben ervan overtuigd dat we het niveau hebben om de top 3 te halen. We willen tonen dat we daar thuishoren. Daarvoor hebben we de laatste maanden ook heel hard gewerkt, op de training en in de wedstrijden. Nu gaat het om de details." Het is nu of nooit voor de Lions: in Debrecen worden de laatste 3 tickets verdeeld. "Dat is wel spannend. Het kriebelt bij iedereen. Maar het zijn gezonde kriebels. We zullen er 100 procent voor gaan. We willen onze sterktes uitspelen en zo de kwalificatie afdwingen."

"Enorm klaar"

In vergelijking met Tokio is Jonas Foerts een van de nieuwe gezichten bij de 3x3 Belgian Lions. De scherpschutter maakte vorig seizoen de overstap van de zaal naar 3x3, waar hij in geen tijd is opgeklommen naar de top 10 van de wereld. Ook hij voelt dat de verwachtingen gestegen zijn. "Iedereen verwacht nu dat we de Olympische Spelen zullen halen. Dat zorgt wel voor een andere druk, maar daar gaan we professioneel mee om", zegt Foerts aan Sporza. 3x3 is nog een relatief jonge sport, die nog steeds een enorme evolutie doormaakt. "De concurrentie wordt steeds sterker. We kunnen niet ter plaatse blijven trappelen. Het mondiale niveau blijft stijgen. Maar ons niveau ook", merkt Foerts fijntjes op.

Debrecen is niet het eindstation, wel een belangrijk perron. Als we dat halen, begint pas onze echte missie. Jonas Foerts

Met een nieuwe bondscoach en een betere omkadering heeft de ploeg ook qua begeleiding een stap vooruitgezet. "In het begin van het seizoen is dat mentaal wel extra vermoeiend geweest, maar nu zit de omkadering goed", klinkt het. "Iedereen doet zijn best om het ons zo gemakkelijk mogelijk te maken. Dat voelen we en dat appreciëren we. We genieten keihard van elke stap die we zetten." "Na onze stage in Servië zijn we enorm klaar. Méér klaar kunnen we niet zijn. Het grote moment komt dichterbij. Maar Debrecen is niet het eindstation, wel een belangrijk perron. Als we dat halen, begint pas onze echte missie. Als we alles geven en onszelf niks te verwijten hebben, moet het in principe goed komen."

Nieuwe bondscoach: "Ondersteunende rol"

Het olympisch kwalificatietoernooi is voor Christopher Pegg ook meteen zijn vuurdoop als bondscoach. Pegg nam dit voorjaar het roer over van Steve Ibens. De nieuwe bondscoach relativeert zijn impact en op het team en heeft veel vertrouwen in zijn spelers. "Ik probeer vooral een ondersteunende rol te hebben. Die jongens weten heel goed hoe ze het spelletje moeten spelen", vertelt Pegg. "Ik probeer hen links en rechts mentaal klaar te stomen voor dit toernooi, maar voor de rest hoef ik hen niks te leren. Dit team is een goeie mix van ervaring en jeugdig talent."

Ik heb de voorbije weken een heel serene omgeving gezien, waarin heel hard gewerkt is. bondscoach Christopher Pegg

Na een moeilijk voorjaar, met veel vraagtekens over de omkadering en een wissel van bondscoach, lijkt iedereen nu net op tijd weer op dezelfde golflengte te zitten. "Ik heb de voorbije weken een heel serene omgeving gezien, waarin heel hard gewerkt is. Deze jongens zijn klaar om te presteren. Ik denk dat we ons zullen kwalificeren." "De spelers pakken hun verantwoordelijkheden op een goeie manier op en ze hebben de skills, de kennis en de motivatie. Nu is het genieten van het moment en moeten we het samen als ploeg waarmaken. De dynamiek is heel positief", is Pegg optimistisch gestemd.