Olivier Giroud ruilt het Europese voetbal voor laatste hoofdstuk in de MLS

Olivier Giroud maakte gisteren al bekend dat hij AC Milan zou verlaten en dat zijn volgende club in de VS zou liggen. Er werd al langer gefluisterd dat LA FC Giroud had weten te strikken en dat nieuws is nu officieel.

Giroud loopt bij LA zijn maatje Hugo Lloris tegen het lijf. Eind juli zou de spits kunnen debuteren in de MLS, al hangt dat natuurlijk af van zijn mogelijke selectie voor het EK (14 juni tot 14 juli) en het parcours van de Fransen.

Doelpuntenmachine Giroud voetbalde de voorbije jaren bij Montpellier, Arsenal, Chelsea en Milan. Giroud is de beste schutter in de geschiedenis bij de Franse nationale ploeg.