Nog voor haar debuut verlegt ze de grenzen van de WNBA: een duik in het Caitlin Clark-effect

di 14 mei 2024 17:23

Alle Amerikaanse ogen zijn vannacht gericht op Connecticut. Dat mag je vrij letterlijk nemen, want Caitlin Clark zorgt voor records nog voor ze er haar eerste WNBA-match gespeeld heeft in het shirt van Indiana Fever. Zo lijkt het driepuntfenomeen uit het collegebasketbal een nieuw tijdperk in te zetten voor de vrouwencompetitie. Sporza Daily zoekt uit hoe dat komt.

Nog geen plannen vannacht en/of morgen? Zoek gerust naar een manier om na 1.30 uur naar Connecticut Suns - Indiana Gever te kijken in de WNBA. In die wedstrijd maakt - nu al - superster Caitlin Clark haar debuut in de grootste vrouwenbasketbalcompetitie ter wereld. Al lijkt ze die al te overstijgen met haar populariteit. "Ze is een fenomeen uit het collegebasketbal, dat word je niet in een jaar. En dit jaar zette ze de stap naar bekendheid bij alle Amerikanen. Ook de niet-basketbalfans", beaamt kenner Dennis Xhaët. Het resultaat: haar debuut met Indiana Fever zorgt ervoor dat alle Amerikaanse ogen gericht zijn op het court in Connecticut. "Het effect is gigantisch", weet Xhaët. "Zo is het de eerste keer in 23 jaar dat Connecticut een match kon uitverkopen. Het wordt ook het eerste live sportevent op Disney+. Dat is een teken van hoe groot haar naam al is."

Ik verwacht toch dat haar eerste jaar ook niet zo vanzelfsprekend gaat zijn. Ann Wauters