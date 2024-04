Indiana Fever kiest fenomeen Caitlin Clark in WNBA Draft: "Klaar om er elke avond te staan"

Meer dan andere jaren was deze WNBA Draft bijzonder, omdat Clark als studente al een pak records liet sneuvelen, zowel op als naast het veld. In februari werd ze topschutter aller tijden in de NCAA, de universitaire competitie in de VS.



De guard staat bekend om haar "logo threes", verre driepunters vanaf het logo op het parket, én haar subliem "passing game"; de basketbalfans in de VS en daarbuiten smullen ervan.



Iowa en Clark verloren dan wel de NCAA-finale 10 dagen geleden tegen het ongeslagen South Carolina, maar die match lokte liefst 18,7 miljoen tv-kijkers, met een piek van 24 miljoen. Daarmee was het de best bekeken basketbalwedstrijd in de VS sinds 2019.



Clark verkondigde gisteravond in een volgepakte Brooklyn Academy of Music in New York een beetje nerveus te zijn geweest, maar nadat ze haar naam als eerste had gehoord, klonk het meteen ambitieus en zelfzeker. Tienvoudig All Star Diana Taurasi beloofde haar alvast een stevig welkom in het profbasketbal.



"De realiteit komt eraan", besefte Clark. "De WBNA is enorm competitief op dit moment. Elke keer je op het parket stapt, wordt het hard tegen onzacht."



"Er is zoveel talent bij zoveel teams. De WNBA is de meest competitieve liga ter wereld. Je moet er dus elke avond staan. Maar dat is exact wat ik zal doen."