Ze lokt meer kijkers dan NBA-finales en breekt elk record: het fenomeen dat vrouwensport voorgoed kan veranderen

zo 7 april 2024 06:00

LeBron James? Lionel Messi? Shohei Ohtani? In de Amerikaanse sportwereld zijn de ogen dit weekend toch vooral gericht op Caitlin Clark (22). Het uitzonderlijke talent lokt een miljoenenpubliek naar het universiteitsbasketbal en zet haar mannelijke tegenhangers prompt in de schaduw. Is dit het fenomeen dat de vrouwensport voorgoed kan veranderen?

In Cleveland zijn ze wel wat gewend.



De stad in het noordoosten van de VS is de thuisbasis van aanbeden sportclubs op het hoogste niveau. De Cavaliers in de NBA, de Browns in de NFL, de Guardians in de MLB. Maar wat er dit weekend aan het gebeuren is, hebben de lokale ordediensten nog maar zelden gezien. Ruim 200.000 mensen worden in de stad verwacht voor de gehypte Final Four van March Madness, het eindtoernooi van het Amerikaanse universiteitsbasketbal. Vannacht zat een arena tot de nok gevuld voor een training (!) van het vrouwenteam van Iowa. Iedere aanwezige met hetzelfde doel: Caitlin Clark aan het werk zien.

Koningin van de logo 3s

De 22-jarige Amerikaanse is een fenomeen, een natuurtalent dat maar eens om de zoveel decennia opduikt en verschillende doelgroepen begeestert. Een aantrekkingskracht die zich vertaalt in waanzinnige (kijk)cijfers.



Eerder deze week haalde de halve finale tegen UConn een gemiddelde van maar liefst 14,2 miljoen kijkers - geen enkele duel in het vrouwenbasket deed ooit beter. Misschien nóg straffer als referentiepunt is het feit dat alle 5 partijen uit de NBA-finale van 2023 lager scoorden.

Ticketkassa's van stadions waar Clark passeert, wrijven zich eveneens in de handen. Prijzen voor de finale verdubbelden bijna toen Iowa zich kwalificeerde - onder de 600 euro kom je er straks niet in.

Maar wat maakt Clark nu eigenlijk zo bijzonder? "De beste speelster ooit op universiteitsniveau", verzekerde NBA-legende Shaquille O'Neal zelfs. Wel, de 1,83 meter lange guard toont zich vooral een dodelijke scherpschutter vanaf (grote) afstand. Haar handelsmerk zijn de zogenaamde logo 3s - driepunters ter hoogte van het logo in het midden van het terrein. Voor veel spelers zijn ze een zeldzaamheid, maar Clark doet het kinderspel lijken met een succesratio van bijna 40 procent. En door het grote spektakelgehalte van de shots gaan ze makkelijk viraal op sociale media - een extra prikkel voor haar populariteit.

Uiteraard is de vergelijking met NBA-collega Stephen Curry, recordhouder aller tijden in driepunters, snel gemaakt. Al gooit Clark zelfs zijn studentenrecords vlot uit de geschiedenisboeken. "Ze is het type speelster dat gewoon niet genegeerd kan worden", vertelt Belgian Cat Becky Massey, die de krachttoeren van Clark met grote ogen volgt. "Van óveral kan ze geweldig shotten. Bovendien kan je wel 30 punten maken, maar met haar assists maakt Clark ook de rest van de ploeg beter." Gemiddeld zijn dat er 9 stuks per wedstrijd. Een bewijs dat de Amerikaanse meer is dan enkel haar driepunters - ze beschikt eveneens over een indrukwekkend spelinzicht. Tel daar gerust ook maar haar voorbeeldige werkethiek en ideale schoondochter-gehalte bij. Wonder Woman in basketbalplunje.

De economische impact van Jordan?

Haar verworven roem legt Clark overigens geen windeieren. Sinds 2021 mogen ook universiteitssporters hun marktwaarde verzilveren door promo- en sponsorovereenkomsten af te sluiten. Gespecialiseerde websites weten dat Clark door zulke deals ruim 3 miljoen euro verdient.



Niet slecht voor een studente en een veelvoud van wat de gemiddelde WNBA-speelster opstrijkt. Zelfs veel mannelijke NBA-collega's moeten het met een pak minder doen. Clark kan - als ze dat wil - komende zomer zelfs nog wat extra miljoenen cashen. De bekende Amerikaanse rapper en acteur Ice Cube deed de basketsensatie namelijk een aanbod van 4,6 miljoen dollar om in zijn eigen opgerichte 3x3-competitie te komen spelen tegen mannen. "We hebben Caitlin Clark een historisch aanbod gedaan", bevestigde Ice Cube. "Waarom zouden we ook niet? Ze zorgt voor een aardverschuiving in de sport. Dat zie je aan toeschouwersaantallen, gestegen ticketprijzen en kijkcijfers. Dat kan ze ook in onze competitie doen."

Caitlin is de GOAT door wat ze economisch betekende voor vrouwen. Nancy Lieberman