Supertalent Caitlin Clark wordt topscorer aller tijden in NCAA: "Jullie wisten toch dat ik het zo zou doen?"

vr 16 februari 2024 09:13

Het Amerikaanse toptalent Caitlin Clark heeft vannacht geschiedenis geschreven in de NCAA, de universitaire basketbalcompetitie in de VS. Clark kroonde zich tot topscorer aller tijden in de NCAA na een glansprestatie tegen Michigan. En dat deed ze geheel in haar eigen stijl.

Dat Caitlin Clark het record zou verbeteren, zat er al een tijdje aan te komen. De 22-jarige guard had vannacht voor de wedstrijd tegen Michigan nog slechts 8 punten nodig om beter te doen dan Kelsey Plum, die vorige week nog met Team USA te bewonderen was in het Sportpaleis. En 8 punten, dat is "peanuts" voor een speelster die dit seizoen gemiddeld bijna 33 punten per wedstrijd laat optekenen. De zaal in Iowa Cit zat dan ook barstensvol, want iedereen wilde erbij zijn om het stukje basketbalgeschiedenis live mee te maken. En Clark liet er geen gras over groeien. Na amper 3 minuten was het al prijs, geheel in haar eigen stijl. Clark staat bekend om haar verre driepunters in transitie en knalde zich ook exact op die manier in de geschiedenisboeken. "Jullie wisten toch ook dat ik het zo zou doen?", lachte ze na afloop.

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen ( 𝕏 ). U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Clark klokte vannacht tegen Michigan af op maar liefst 49 punten, waarvan 9 driepunters. Ze deelde ook 13 assists uit in de 106-89-zege. Haar teller staat nu op 3.569 punten, niemand in de NCAA-geschiedenis deed ooit beter. De spelverdeelster kan nu op zoek naar een volgend record in het universiteitsbasketbal, want eind jaren 70, begin jaren 80 deed Lynette Woodard nog beter met 3.649 punten. Alleen deed Woodard dat in de intussen ter ziele gegane AIAW-competitie en wordt dat record niet erkend door de NCAA. Zonder ongelukken zal Clark ook dat record verbeteren, want Iowa speelt nog 4 wedstrijden in het reguliere seizoen en daarna volgen nog de play-offs. Vorig jaar dirigeerde Clark haar team met fenomenaal basketbal naar de NCAA-finale (zie video).

Waar de toekomst ligt voor Caitlin Clark is op dit moment nog niet duidelijk. De spelverdeelster is bezig aan haar 4e seizoen bij Iowa, in principe ook haar laatste jaar aan de universiteit. Maar omdat Clark de coronaperiode meegemaakt heeft, zou ze in theorie mogen terugkeren voor een 5e seizoen, een uitzonderingsmaatregel die ingevoerd werd door de pandemie. "One more year!", was dan ook de smeekbede van de Iowa-fans die vannacht van de tribunes rolde. Toch is de verwachting dat Clark binnenkort afscheid zal nemen van Iowa en de overstap maken naar de WNBA. Het hoeft niet te verbazen dat het toptalent in alle lijstjes op 1 staat als mogelijke nummer 1-pick in de WNBA-draft. De fans van Indiana Fever wrijven zich nu al in de handen, want hun team mag straks op 15 april als eerste kiezen.

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen ( 𝕏 ). U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen ( 𝕏 ). U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.