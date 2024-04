Het Caitlin Clark-effect: meeste tv-kijkers in 5 jaar tijd, WNBA-kampioen wijkt uit naar grotere arena

Supertalent Caitlin Clark zorgt niet alleen voor records op het basketbalveld, maar ook ernaast. De NCAA-finale van afgelopen weekend, waarin Clark met Iowa het onderspit moest delven tegen South Carolina, was de best bekeken basketbalwedstrijd van de laatste 5 jaar. Ook de WNBA maakt zich stilaan op voor de intrede van het nieuwe wonderkind.

Caitlin Clark is hot, zoveel is duidelijk. De 22-jarige topschutter aller tijden in de NCAA, de Amerikaanse universiteitscompetitie, heeft de populariteit van het vrouwenbasketbal in de VS naar ongekende hoogten getild.

De NCAA-finale van afgelopen weekend, waarin Clark met Iowa verloor van South Carolina, lokte gemiddeld liefst 18,7 miljoen tv-kijkers, met een piek van 24 miljoen. Daarmee was het de best bekeken basketbalwedstrijd sinds de NCAA-finale bij de mannen in 2019.

Het zijn cijfers waar ze zelfs in de NBA van duizelen. De laatste NBA-match die meer dan 18 miljoen kijkers wist te verleiden in de VS dateert ook van 2019. Toen keken 18,3 miljoen Amerikanen naar de beslissende wedstrijd in de NBA-finale tussen Toronto en Golden State.