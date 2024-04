Basketbalsensatie Caitlin Clark verliest universiteitsfinale van South Carolina

Caitlin Clark is met haar universiteitsteam uit Iowa er niet in geslaagd de nationale finale te winnen in het March Madness-toernooi. De sensatie, die meer kijkers naar het vrouwenbasketbal lokt dan ooit tevoren, kon niet voorkomen dat het ongeslagen South Carolina met de zege ging lopen. Het werd 87-75, Clark was goed voor 30 punten.

Het uitverkochte Rocket Mortgage Fieldhouse in Ohio was afgelopen nacht klaar om iets groots te zien.



Het 22-jarige toptalent Caitlin Clark speelde met haar universiteitsteam Iowa de nationale finale tegen South Carolina. Clark begon verschroeiend en scoorde 13 punten op rij. Iowa stond dan ook 20-9 voor na het eerste quarter.



South Carolina, dat geen wedstrijd verloor dit seizoen, rechtte echter de rug en kwam nog voor de rust op gelijke hoogte. In de twee laatste quarters ging de uiteindelijke kampioen ook nog over Iowa, waardoor ze een ongeslagen seizoen tot een goed einde brengen. 87-75 was de eindstand.



Geen ultieme bekroning voor Clark, die de wedstrijd eindigde met 30 punten. Volgend seizoen zal de revelatie in principe niet meer in de universiteitscompetitie spelen, maar vol haar kans krijgen in de WNBA.