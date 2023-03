"Blade Runner" Oscar Pistorius komt nog niet vrij

In 2014 vuurde Oscar Pistorius op de badkamerdeur waar zijn vriendin, het model Reeva Steenkamp, achter zat. Drie jaar later kreeg hij een celstraf van 13 jaar opgelegd.

Intussen heeft Pistorius de helft van zijn straf uitgezeten. Hij hoopte om een deel van zijn vrijheid terug te krijgen, maar die aanvraag is afgewezen.

Pistorius verloor beide benen toen hij baby was. Op veren kon de Zuid-Afrikaan toch aan atletiekwedstrijden deelnemen.

In 2012 was Pistorius de eerste atleet zonder benen die deelnam aan de Olympische Spelen. In Londen liep hij onder meer tegen de broers Borlée.