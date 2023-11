Atletiekwereld rouwt om Anne Michel (64), ex-Belgisch recordhoudster op 400 meter

Anne Michel werd in 1979 Belgisch kampioene op de 400 meter en 400 meter horden. In datzelfde jaar scherpte ze ook het Belgisch record op de 400 meter aan tot 52"18.



Een jaar later, op de Spelen in Moskou, legde Michel haar hand op een ander Belgisch record: de 4x400 meter bij de vrouwen.

Samen met Lea Alaerts, Régine Berg en Rosine Wallez snelde Michel toen naar een Belgische topchrono van 3'30"70. Goed voor de 7e plek in de olympische finale.



Dat Belgische record zou 38 jaar lang standhouden tot 2018, toen de Belgian Cheetahs Margo Van Puyvelde, Hanne Claes, Cynthia Bolingo en Camille Laus met 3'29"06 een nieuwe toptijd op de tabellen zetten.