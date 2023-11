De jacht op een olympisch ticket van hordeloopster Paulien Couckuyt: "Alle hens aan dek"

Couckuyt: "Heel weinig weken om me te plaatsen"

De Belgische olympische atleten kijken doorgaans reikhalzend uit naar de stage in Belek, maar voor Paulien Couckuyt zal het dit jaar toch ook met een klein hartje geweest zijn: bijna dag op dag één jaar geleden scheurde Couckuyt in Belek de kruisband van haar linkerknie.

"Daarna is er nog het EK en eindigt ook de kwalificatieperiode voor de Spelen. Er zijn maar heel weinig weken om me te plaatsen. Om in de ranglijst te geraken zou ik 5 topwedstrijden moeten lopen. In het beste geval loop ik gewoon meteen de limiet. Het wordt alle hens aan dek."

De zware knieblessure heeft de voorbereiding van Couckuyt natuurlijk wel in de war gestuurd, want de hordeloopster zal zich nog moeten plaatsen voor de Olympische Spelen. En de tijd dringt.

De kwalificatiestress schrikt Couckuyt niet af. "Het wordt een uitdaging, maar dat past wel bij mij. Ik ga het gewoon volledig omarmen", klinkt het strijdvaardig.

"Ook richting Tokio was mijn voorbereiding niet gracieus, met een rugblessure kort voor de Spelen. Dus ik weet dat het mogelijk is en dat ik mezelf kan overstijgen. Zonder grote blessures in de aanloop naar Parijs kan er veel gebeuren."

"Zo'n stage als hier in Belek is een leuke start. We leren hier andere olympiërs kennen en je voelt de goeie sfeer en de goeie vibes. Zo blijven we toewerken naar onze grote dromen."