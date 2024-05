Andrej Roebljov krijgt Carlos Alcaraz dan toch op de knieën in Madrid, Jannik Sinner haakt af met heupblessure

Voor de Spaanse tennisfans is het een vervelende tweedaagse. Gisteren werd Rafael Nadal gewipt, vandaag moest die andere chouchou zijn koffers pakken.

Bij zijn laatste nederlaag in Madrid was Carlos Alcaraz in 2021 nog maar 18 jaar. Maar na twee toernooizeges op een rij verloor hij in de kwartfinales van de Rus Andrej Roebljov.

Het was een driesetter om duimen en vingers bij af te likken. Alcaraz won de eerste set, maar botste daarna op de beresterke Rus. Na 2 uur maakte de nummer 8 van de wereld het zegegebaar.