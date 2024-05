Club YLA laat de tranen rollen na bekerwinst: "Droom hier al van sinds ik 3 jaar ben"

wo 1 mei 2024 19:08

De ontlading bij de vrouwen van Club Brugge was bijzonder groot na hun bekerwinst. Davinia Vanmechelen verpersoonlijkte de vreugde en de grinta bij Club YLA. "Dit is het leukste gevoel ooit", jubelde de speelster na de triomf van "de club van haar hart".

De krachttermen vlogen in het rond toen Davinia Vanmechelen kort na het laatste fluitsignaal voor onze microfoon verscheen. "Dit is een droom die ik koester sinds ik 3 jaar ben", vertelde ze in tranen. "Ik ben zo trots dat ik dit met deze club kan doen en dat de shit voorbij is." "We hebben zo hard gevochten. We zijn zo trots. Dit is het leukste gevoel ooit", zei ze met de nodige vloekwoorden erbovenop. "We werden ook al benadeeld door in dit stadion (het stadion van OH Leuven) te spelen, maar het maakte niets uit." "We hebben België laten zien dat deze club het goed doet en dat we nog stappen zullen zetten."

Doelvrouw Jorijn Covent stopte 2 penalty's. "Het is zo leuk dat we winnen. Niemand had dit verwacht", glunderde ze. "De ontlading is niet normaal. Het was hevig, ja." "Of ik Leuven intimideerde bij de penalty's? Dat zit niet in mijn persoonlijkheid, maar je moet alles uit de kast halen. Alle beetjes helpen en als je in hun hoofd kan kruipen, is dat mooi meegenomen." "We hebben ervoor gevochten", besloot ze. "Die winnaarsmentaliteit: dit is te zot voor woorden."