WK snooker: Brecel-killer Gilbert staat in halve finale, Jones stunt zich voorbij Trump

Brecel-killer Gilbert stoomt door

"Ik hoop dat David Gilbert wereldkampioen wordt, hij verdient het", sprak Luca Brecel na zijn nederlaag in de eerste ronde op het WK. De Engelsman ligt nog steeds op koers om Brecels woorden waar te maken.



Gilbert versloeg in zijn kwartfinale de Schot Stephen Maguire met 13-8, nadat hij de hele partij de controle had. Het is voor de 42-jarige Gilbert de tweede keer in zijn carrière dat hij bij de laatste vier zit in The Crucible.