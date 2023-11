Koen Naert heeft vertrouwen getankt voor de Olympische Spelen: "Ik voelde me heel sterk bergop"

"Daar ben ik heel tevreden mee", reageert Naert in Sportweekend. "Zeker met het "zotte" deelnemersveld in New York."

Koen Naert hield in New York zijn generale repetitie voor Parijs 2024. Op een gelijkaardige omloop perste hij een knappe 5e plaats uit zijn pantoffels.

"Heb er nog veel ingehaald"

De generale repetitie voor de Olympische Spelen is geslaagd. Welke lessen heeft Koen Naert getrokken uit de marathon van New York?

"Ik heb naar mijn lichaam geluisterd en ik heb mijn tempo gelopen", begint hij. "Als ik dan zie hoeveel ik er nog heb ingehaald... dat neem ik zeker mee richting Parijs."

Met een sterk eindschot raapte Naert onder anderen vicewereldkampioen Maru Teferi op. Ei zo na had hij nog vice-olympisch kampioen Abdi Nageeye te pakken.

"Ik voelde me heel sterk bergop", vertelt de ervaren marathonloper. "Da's heel positief, want 6 jaar geleden had ik daar meer moeite mee in New York."

New York was Naerts laatste marathon voor de Olympische Spelen.

"Met twee halve marathons in maart-april gaan we weer aan mijn basissnelheid werken. Om hopelijk in topvorm aan de start van de olympische marathon te staan", besluit Naert.

Twee jaar geleden in het bloedhete Japan liep hij naar de 10e plaats. De sterren staan gunstig voor een nieuwe knalprestatie op 10 augustus 2024.