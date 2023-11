Koen Naert schittert met 5e plaats in marathon New York

New York is een van de majors in de marathonwereld. Koen Naert had de Big Apple uitgekozen om zijn laatste rechte lijn richting de Olympische Spelen in te zetten.

Niet om er zijn beste tijd neer te zetten, die liep hij eerder dit jaar in Rotterdam (2u06'56"), wel om een gelijkaardig en lastig parcours te lopen zoals volgend jaar in Parijs.

Naert had zijn les geleerd in New York. In 2017 kreeg hij met krampen af te rekenen en kwam hij als 8e over de streep.

Zes jaar later deelde hij zijn wedstrijd prima in. Halfweg kwam Naert als 10e door in 1u03'56", daarna raapte hij zijn voorgangers een voor een op.

Naert werd 5e in Central Park (in 2u10'25"), de beste prestatie ooit van een Belg in New York.

Hij finishte 3 seconden voor vicewereldkampioen Maru Teferi. Ei zo na had Naert nog vice-olympisch kampioen Abdi Nageeye bij de lurven gevat. De Nederlander was slechts 4 tellen sneller.