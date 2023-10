Koen Naert loopt marathon New York als test voor Spelen: "Deelnemersveld om van achterover te vallen"

Het is de tweede keer dat Koen Naert de marathon van New York loopt. In 2017 veroverde hij een 8e plaats.



Dat ging toen de boeken in als een topprestatie, maar zelf bewaart Naert daar andere herinneringen aan. "Na 30 kilometer kreeg ik het zwaar door krampen. Ik kwam al wandelend Central Park binnen."

"Het is de enige keer in mijn carrière dat ik heb moeten wandelen. Ik denk er eigenlijk liever niet aan terug."

Voor opnieuw een plaats in de top 8 zou Naert nochtans meteen tekenen. "Normaal gezien is dat voor mij in elke wedstrijd haalbaar, maar het deelnemersveld is deze keer om van achterover te vallen."

"Ik heb zelf rugnummer 11 gekregen. Als ik 9e word na een mooie wedstrijd zal ik ook tevreden zijn."

"Maar het belangrijkste is om werkpuntjes uit deze marathon te halen." Naert koos New York speciaal omdat het net als het olympische parcours erg heuvelachtig is.

"Ook op training ben ik nieuwe dingen aan het proberen. De krachttraining is anders en ik ben de spoorwegbrug voor mijn deur al verschillende keren omhoog gelopen tijdens een tempotraining."