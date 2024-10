CrossCup: Lokeren wint relays bij de vrouwen, RocknRun voor derde jaar op rij de beste bij de mannen

AV Lokeren bij de vrouwen en RocknRun bij de mannen hebben zich zondag in Berlare tot winnaars gekroond van de CrossCup Relays. Die aflossingswedstrijd is de traditionele seizoensopener van de CrossCup, het regelmatigheidscriterium in het veld.

De winnende ploeg bij de vrouwen bestond uit Fien De Decker, Lisa Rooms en Eline Daelemans.

RocknRun was op negen seconden tweede met Fleur Carmans, Juliette Secretin en olympiër Chloé Herbiet, die de snelste tijd van alle deelnemers liep.

The Mud Girlss, met Laura Schadron, Charlotte Penneman en Juliet Voet, waren derde.

Bij de mannen stond er geen enkele maat op RocknRun, met Ziad Audah, Antoine Senard en Ruben Querinjean.

Lyra-Lierse was tweede op liefst 32 seconden met Lander Vermeulen, Ward Leunckens en Nicolaï Saké, die de snelste tijd van alle deelnemers neerzette. Daring Club Leuven was derde met Kobe Hermans, Lode Van Tente en Guillaume Grimard.

De eerste individuele manche van de CrossCup volgt op 27 oktober in Roeselare. Daarna zijn er nog het BK in Hulshout op 17 november, de Franstalige kampioenschappen in Hannuit op 26 januari en de Vlaamse Kampioenschappen in Diest op 16 februari.

Op het BK worden de tickets verdeeld voor het EK veldlopen in het Turkse Antalya op 8 december.