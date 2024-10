Burundi boven op YOUCA-dag: Vénuste Niyongabo, de enige Burundese olympische kampioen

Vandaag is de jaarlijkse YOUCA-dag. YOUCA is een organisatie voor en door jongeren, waarbij middelbareschoolstudenten één dag voor het goede doel werken. Het ingezamelde geld gaat dit jaar naar Burundi. De link tussen Burundi en sport? Janne en Tijl, de YOUCA-studenten van Sporza, botsten op Vénuste Niyongabo, de enige olympische kampioen van het Afrikaanse land.

Wie is Vénuste Niyongabo?

- geboren op 9 december 1973 - olympisch kampioen op de 5 km in Atlanta - een voetblessure remde hem af na zijn olympische titel

Wat hij op dat moment zelf niet weet, is dat het mooiste nog zou komen.

Op de wereldkampioenschappen van 1995 in Göteborg behaalt Niyongabo een mooie 3e plaats op de 1.500 meter.

Zijn verhaal begint in 1992 op het wereldkampioenschap voor jongeren in Seoel, waar Niyongabo zilver wint op de 1.500 meter en 4e wordt op de 800 meter.

Vénuste Niyongabo was een toploper, gespecialiseerd in de middellange en lange afstand.

Belangrijk om te weten: het is een overwinning met veel weerklank in Niyongabo's thuisland, waar op dat moment een bloedige burgeroorlog woedt. (lees voort onder de tabel en video)

In de laatste rechte lijn valt hij wat stil. Dat ziet de concurentie natuurlijk ook en uiteindelijk houdt hij amper 20 honderdste seconde voorsprong over op de tweede, de Keniaan Paul Bitok.

Net voor de laatste ronde haalt hij voor een publiek van 80.000 toeschouwers uit met een verschroeiende versnelling. Niemand kan volgen. Niyongabo is op weg naar de titel.

Hoewel hij in zijn hele loopbaan nog maar twee (!) 5.000-meterwedstrijden had gelopen, verbaast Niyongabo de hele wereld.

Hij heeft er veel voor getraind en is er klaar voor, maar uiteindelijk staat hij zijn startplaats af aan zijn oudere landgenoot Dieudonné Kwizera.

Op de Olympische Spelen in Atlanta 1996 is Niyongabo een van de grote kanshebbers op de 1.500 meter.

Na zijn overwinning in Atlanta loopt niet alles even soepel meer voor Niyongabo.

Hij komt zelden tot nooit meer op topniveau en krijgt last van een hardnekkige voetblessure.

Toch schittert hij het jaar na zijn grote triomf in Atlanta nog één keer: en wel op de Memorial Van Damme in Brussel.

Niyongabo eindigt op de 1.500 meter in een nationaal record als tweede, achter de ongenaakbare Hicham El Guerrouj, de beste Marokkaanse atleet aller tijden.

Daarna gaat het bergaf. Het WK 1999 in Sevilla en de Olympische Spelen van 2000 in Sydney vallen zwaar tegen: telkens wordt Niyongabo uitgeschakeld in de reeksen.

Zo eindigt zijn loopbaan toch een beetje in mineur.

Na zijn carrière verhuist Vénuste Niyongabo naar Italië. Daar werkt hij voor de marketing-afdeling van Nike en zet hij zich in voor Peace and Sport, een non-profitorganisatie die met sport ijvert voor vrede in de wereld.