Lopen én zetelen? Koen Naert wordt naast topsporter ook gemeenteraadslid: "Ik kom nochtans niet uit politiek nest"

Hij had eigenlijk niet echt campagne gevoerd, maar toch raakte marathonloper Koen Naert als lijstduwer verkozen in Oostkamp. Vanaf nu gaat hij dus niet alleen lopen, maar ook zetelen. "Mijn levensmissie is zorgen voor anderen", zegt hij.

Een marathon uitlopen vormt geen probleem, maar nu heeft Koen Naert ook een verkiezingsmarathon tot een goed einde gebracht. In Oostkamp kreeg hij als lijstduwer voor de partij CD&V team 80twintig genoeg voorkeurstemmen om gemeenteraadslid te worden. "Ik had het totaal niet verwacht", zegt hij. "Ik had bewust niet veel campagne gevoerd, want ik ben nog altijd een topsporter. Het doet deugd dat de inwoners zo achter me staan, ook al ben ik een inwijkeling." Noem de marathonloper nu vooral geen politicus, "want dat vind ik een te beladen woord", lacht hij. "Ik zie het eerder als een lokaal engagement, want het is niet mijn ambitie om aan politiek te doen buiten het lokale niveau." "Ik ben intussen wel al meer gewend aan het woord. Ik kom niet uit een politiek nest, dus het was voor mij een ver-van-mijn-bedshow. Nu komt het dichtbij, dus misschien had ik er gewoon wat schrik van."

Koen Naert laat de 794 mensen die zijn bolletje inkleurden niet in de steek en zal ook zijn zetel in de gemeenteraad opnemen. "Ik had het liefst nog een jaartje gewacht tot mijn studies waren afgelopen, maar ik zie het nu als een verlengde van mijn studie." "Als gezondheidsbevorderaar kijk ik hoe we over alle beleidsdomeinen heen gezondheid, veiligheid en kwaliteit van leven kunnen winnen." Naert fantaseert al over een "health arena" waar alles met preventieve gezondheidszorg samenkomt. Of over sportieve opties onder de middag voor de werknemers op een bedrijvensite. "Ik ben enorm sociaal geëngageerd", zegt Naert, die ook een NGO heeft opgericht in Kenia. "Het is mijn levensmissie om te zorgen voor anderen. Dat probeer ik zo in te vullen."

Parijs is verteerd

Er staat nu wel gemeenteraadslid op zijn palmares, maar Naert blijft eerst en vooral topsporter. "Toch zeker nog voor de komende 2 jaar", bevestigt hij. "Ik zal er alles voor blijven geven, zoals de voorbije 10 jaar." Zijn ontgoochelende prestatie in Parijs is intussen verteerd, zegt hij. De West-Vlaming bleef onder de (eigen) verwachtingen en finishte als 3e Belg op een 61e plaats. "Ik heb gewoon veel pech gehad", zegt hij. "Ik was enorm goed in conditie, maar ben op het slechte moment ziek geworden. Ook de week na de Spelen was ik enorm vermoeid." "We hebben heel wat onderzoeken gedaan, maar hebben niets gevonden. Het was belangrijker om te weten dat ik weer kon trainen dan te weten wat er scheelde op de Spelen. Dat er iets niet pluis was, was wel duidelijk."

Het eerste doel van Naert is de marathon in Sevilla eind februari. "Aanvankelijk mikten we op Valencia begin december, maar dan zouden we weer in tijdsdruk gekomen zijn en daar had ik na Parijs geen zin in." "Daarom hebben we iets meer ruimte gecreëerd en het doel verlegd naar februari. Alles verloopt volgens plan, ik ben heel tevreden." "Ik ben goed en veel aan het trainen, maar het is eens zonder druk. Dat is leuk. Ik kon wel wat mentale rust gebruiken, want het parcours richting Parijs was heel intens."