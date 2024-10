Op de fiets, tussen de lijnen en ... in de gemeenteraad: deze (ex-)sporters raakten (niet) verkozen

ma 14 oktober 2024 11:54

De competitiedrang gaat soms verder dan het sportveld. Verschillende (ex-)sporters gooiden zich gisteren in de strijd tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Zo zetelen er nu een marathonloper, een nummer 2 uit Parijs-Roubaix en een Bekerwinnaar in de gemeenteraad. Een overzicht.

Nikola Storm - Maldegem

In 2019 hielp hij KV Mechelen nog aan de Beker van België met een doelpunt in de finale, nu mag Nikola Storm ook punten scoren in de gemeenteraad van Maldegem. Met de slogan "Scoren doe je niet alleen, je doet het met 22 → Forza Ons Dorp!" trok de aanvaller van Mechelen naar de kiezer, met succes. Met 327 voorkeurstemmen haalde hij een zetel in de gemeenteraad.

Florian Vermeersch - Lochristi

Als belofterenner raakte Florian Vermeersch in 2018 al verkozen en zijn populariteit is als profrenner bij Lotto - Dstny alleen maar gestegen. Haalde hij 6 jaar geleden nog 470 voorkeurstemmen, dan kon de nummer 2 van Parijs-Roubaix 2022 nu 837 kiezers overtuigen in Lochristi. Hij blijft dus nog eens 6 jaar langer in de gemeenteraad voor Open VLD.

Piet den Boer - Mechelen

Piet den Boer was een "verruimingskandidaat" op de Mechelse stadslijst van Bart Somers en Kristof Calvo, maar de Nederlandse ex-spits heeft duidelijk nog niet aan populariteit ingeboet in Mechelen. In de jaren 80 hielp hij KV Mechelen aan de landstitel, de beker en de Europacup. Nu mag de Rotterdammer, die naar Mechelen is verhuisd, met 1.173 voorkeurstemmen in de gemeenteraad zetelen.

Koen Naert - Ardooie

Er staat nu ook een verkiezingsmarathon op zijn palmares. Voormalig Europees marathonkampioen Koen Naert heeft in het West-Vlaamse Oostkamp 794 voorkeurstemmen gekregen, genoeg voor een zitje in de gemeenteraad. Zijn partij CD&V team 80twintig werd de grootste partij met 52,2% van de stemmen.

Silvio Proto - Eigenbrakel

Silvio Proto stond 13 keer onder de lat bij de Rode Duivels, maar nu mag hij ook in Eigenbrakel zijn handen vuil maken. De voormalige doelman haalde 1.453 voorkeurstemmen en zag zijn partij Liste du Bourgmestre de verkiezingen winnen.

Jean-Marie Dedecker - Middelkerke

Hij staat al even niet meer op de judomat, maar Jean-Marie Dedecker blijft strijdbaar. In Middelkerke raakte de voormalige judobondscoach wel zijn absolute meerderheid kwijt. Het stemmenkanon van de kustgemeente moet als burgemeester op zoek naar een coalitiepartner.

Walter Baseggio - Tubeke

Voormalig Anderlecht-icoon Walter Baseggio, goed voor 4 landstitels bij paars-wit, mag voortdoen als gemeenteraadslid in Tubeke. De middenvelder was sinds 2019 aan de slag als Schepen van Sport en kreeg met 623 stemmen opnieuw het vertrouwen.

Karim Bachar - Antwerpen

Als bondscoach van de nationale futsalploeg is Karim Bachar het al gewoon om de lijnen uit te zetten, nu mag hij ook in Antwerpen het beleid bepalen. Bij Vooruit, de op 2 na grootste partij in Antwerpen, haalde 2.605 voorkeurstemmen.

Jan Moons - Heist-op-den-Berg

Jan Moons, voormalig doelman bij Beerschot, Genk en Lierse, kon zijn ploeg in Heist-op-den-Berg niet rechthouden. Hij blijft met 1.609 stemmen wel in de gemeenteraad zitten voor de Lijst voor Heist, maar zal zijn burgemeesterssjerp moeten afstaan.

Deze (ex-)sporters haalden het niet: