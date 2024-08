"Ik dacht meteen: het is weer van dat": Koen Naert glundert na "zot" zilver van maatje Abdi en relativeert eigen race

Het was niet het dagje van Koen Naert. De West-Vlaming bleef onder de (eigen) verwachtingen en finishte als 3e Belg op een 61e plaats. Achteraf was hij vooral dankbaar en trots op zijn zilveren vriend Bashir Abdi. "Echt zot, ik heb er geen woorden voor", klonk het over de prestatie van Abdi.

Voor de microfoon was Koen Naert achteraf zeer fier op de topprestatie van goede vriend Bashir Abdi.

"Ik had totaal geen idee wat hij had gedaan, maar dan zag ik hem staan met een vlag rond zijn nek en zei ik tegen mezelf: "Ja, 't is weer van dat"."

"Aan het begin van het jaar had hij te kampen met een stressfractuur en nu pakt hij zilver. Dat is gewoon fantastisch. En dat in 2u06', dat is waanzinnig. Ik heb er eigenlijk geen woorden voor."