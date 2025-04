Na 3 speeldagen in de play-offs zit de top 3 op een kluitje in de Champion's Play-offs. Na de nederlaag tegen Club Brugge heeft leider Genk nog slechts één puntje overschot op blauw-zwart, Union volgt op 3 punten. Wie is titelkandidaat nummer 1? Geef je mening in onze poll.