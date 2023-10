Aurèle Vandendriessche, tweevoudig winnaar van de marathon in Boston, is overleden

Aurèle Vandendriessche is naast achtvoudig Belgisch kampioen ook drievoudig olympiër op de marathon, met een zevende plaats in Tokio in 1964 als beste resultaat.

Hij won ook twee keer EK-zilver op de marathon: in 1962 in Belgrado en in 1966 in Boedapest.

Zijn grootste internationale faam verwierf hij echter niet op de grote kampioenschappen, maar wel in de Boston Marathon, een Major in het circuit.

Die wedstrijd op Amerikaanse bodem won Vandendriessche zowel in 1963 als 1964. In 1962 kreeg de West-Vlaming de Gouden Spike.

Behalve met zijn prestaties geraakte Vandendriessche ook bekend om zijn beestachtige trainingsregime. In combinatie met een voltijdse job liep hij tot 60 kilometer per dag.