Koen Naert na straf wereldrecord van Kelvin Kiptum: "Stadsmarathon onder de 2 uur zal niet lang meer duren"

Terwijl de Keniaan Kelvin Kiptum zondag in Chicago zijn kanontijd neerzette, vertoefde Koen Naert in het vaderland van Kiptum om te trainen, op een boogscheut van de woonplaats van de kersverse wereldrecordhouder. "Ik bereid me hier op hoogte voor op de marathon van New York", vertelt Naert aan Sporza. "Ik heb de eerste 30 km met "live results" gevolgd en daarna ben ik live op tv gaan kijken. Het was fenomenaal om te zien. Wat een ongelooflijke prestatie. Ik ben er niet goed van." Kiptum deed met 2u00'35" een dikke halve minuut van het vorige wereldrecord en dook ook als eerste onder de grens van 2u01'00". "Er was al 2 keer een chrono in de 2u01' gelopen, dan weet je wel dat het er zit aan te komen", reageert Naert. "Maar het moet natuurlijk nog altijd eens gebeuren."

Voor Kiptum, 23 nog maar, was het pas zijn 3e marathon. "Ongelooflijk straf", vindt Naert. "Hij woont 40 km van waar ik nu ben om te trainen. Hij traint al zijn hele leven in de Keniaanse hoogvlaktes." "Wat vooral frappant is, is dat Kiptum geen pisteachtergrond heeft. Hij is meteen naar de marathon gegaan. De laatste jaren zien we het steeds vaker dat jonge Afrikanen de piste links laten liggen en meteen focussen op de marathon." "23 is natuurlijk heel jong en een marathon lopen is een aanslag op je lichaam. We zullen in de toekomst moeten zien hoe hij dat verteert. Maar momenteel is hij supersterk. Ik denk dat we de komende jaren nog fantastische dingen zullen zien op de marathon."

Naert was onder de indruk van Kiptums stijl en finesse in de laatste 10 kilometer. "Ik denk dat hij zowel biomechanisch als fysiologisch uit speciaal hout gesneden is. Het is wellicht een combinatie van hard werken, een goeie entourage en een goeie wetenschappelijke begeleiding." En de revolutionaire schoenen? "Dat is een van de vele puzzelstukjes. Je kunt dat wereldrecord niet alleen maar aan die schoenen toeschrijven. Het maakt zeker een verschil, maar het is niet dat Kiptum plots 2 minuten trager zou lopen met schoenen zonder carbonplaat of superfoam." "Er is op alle vlakken een evolutie geweest. De schoenen, maar ook qua voeding en trainingsleer. Ook de wetenschappelijke evolutie in Afrika speelt daarin een heel grote rol. Wat betreft de wetenschappelijke benadering van de marathon denk ik dat zij op dit moment zelfs verder staan dan wij." (lees voort onder de foto)

Kelvin Kiptum overschrijdt de finish in de marathon van Chicago.

De magische grens komt nadrukkelijk in zicht

Met Kelvin Kiptums toptijd komt de magische grens van de 2 uur op de marathon nu echt wel dichtbij. "Enkele jaren geleden luidde het dat het nog wel 10, misschien zelfs 20 jaar zou duren", glimlacht Koen Naert. "Er waren er zelfs die zeiden dat een marathon onder de 2 uur onmogelijk was. Maar de bal is beginnen te rollen met dat Monza-project van Eliud Kipchoge, waarbij hij op een artificiële manier onder de 2 uur dook." "Op een stadsmarathon is dat natuurlijk nog anders. Maar ze zitten er wel heel dicht bij nu. Het zal nu niet meer lang duren", denkt Naert.

"Als Kiptum dit jaar gestart was in Berlijn, denk ik dat we daar misschien al de eerste stadsmarathon onder de 2 uur hadden kunnen zien." "Dat is nu niet gebeurd, achteraf is het makkelijk praten. Maar de omstandigheden in Berlijn waren dit jaar wel exceptioneel goed." "Als je ziet dat Kiptum nu in Chicago 2u00'35" loopt, dan had er in Berlijn misschien nog wel een snellere tijd ingezeten." (lees voort onder de foto)

Kelvin Kiptum poseert naast een scorebord met zijn wereldrecord.

"Loop marathon van New York met Parijs in achterhoofd"

Zelf hoopt Koen Naert over een kleine maand, op 5 november, te schitteren op de marathon van New York. In Kenia legt hij deze week nog de laatste hand aan zijn voorbereiding. "Mijn stage hier is ontzettend goed verlopen en ik ben heel blij met hoe mijn vormcurve de voorbije weken gestegen is. Ik heb nog wat werk voor de boeg de komende 2,5 week en daarna gaat het volume omlaag met het oog op New York." Naert blijft voorzichtig over zijn ambities. "Ik heb heel hard gewerkt aan mijn kracht voor de heuvels van New York. Het wordt afwachten hoe ik daarop zal reageren." "Mijn grootste doel in New York is om te kijken waar er nog tekortkomingen zijn, die ik dan hopelijk nog kan wegwerken voor de Olympische Spelen. Ik loop New York eigenlijk vooral met Parijs in het achterhoofd." "Het deelnemersveld in New York is dit jaar ook ongelooflijk straf, met een hele resem wereldtoppers. Het wordt afwachten hoe de wedstrijd zal verlopen." "Ik hoop dat het geen supersnelle start wordt en dat we met een groep kunnen samenblijven. En als de vorm goed is, maak je vervolgens ook de juiste beslisingen in de wedstrijd."