Waanzinnig! Tigst Assefa verpulvert wereldrecord op de marathon in Berlijn met maar liefst 2 minuten

In Berlijn waren op voorhand alle ogen gericht op Eliud Kipchoge. Het Keniaanse marathonwonder ging op zoek naar zijn vijfde zege in de Duitse hoofdstad en had ook zijn zinnen gezet op een nieuwe toptijd.

Halfweg de race lag Kipchoge ook op wereldrecordkoers, maar zijn verval in de tweede helft was te groot. De zege ontsnapte hem wel niet meer.

Maar zo'n tiental minuten na de aankomst van Kipchoge viel er alsnog een record uit de lucht. Sterker nog, de Ethiopische Tigst Assefa tekende voor een van dé atletiekprestaties van het jaar (of van deze eeuw?).

Met gezwinde tred stormde Assefa op de Brandenburger Tor af. Haar eindtijd: een fabelachtige 2u11'53", meer dan twee minuten sneller dan de 2u14'04" die Brigid Kosgei in 2019 in Chicago liep. Een wonder.

Ook bij de Belgen viel er een topprestatie te noteren. Michael Somers had zijn zinnen gezet op de olympische limiet en slaagde daar na een absolute thriller ook in. Met een tijd van 2u08'10" ging hij uiteindelijk ruim onder zijn persoonlijk record en één seconde onder de limiet.