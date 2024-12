Biatleet Thierry Langer tekent met 9e plaats voor topresultaat in eerste WB-manche van seizoen

Thierry Langer werkte de 15 kilometer af in 39'56"2 met 45 seconden straftijd voor zijn enige misser bij zijn 4 schietbeurten. Langer, met startnummer 12, had even de beste tijd aan de finish, pas wanneer de toppers hun wedstrijd afwerkten zakte hij wat weg.

Uiteindelijk legde hij beslag op plaats 9, zijn beste resultaat ooit op de Wereldbeker. Hij had nog nooit beter gedaan dan een 15e plaats in een individuele wedstrijd. Het is nog maar de 2e keer in 2 jaar dat een Belg individueel in de top 10 kan eindigen.

Langer was bijna 2 minuten trager dan de Noorse winnaar Endre Strømsheim, die sneller was dan zijn landgenoten Johannes Thingnes Bø en Sturla Holm Laegreid. Florent Claude eindigde als 36e met 2 schietfouten, César Beauvais werd met 1 schietfout 51e op meer dan 4 minuten.