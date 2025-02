Triatleet Pieter Heemeryck breekt sleutelbeen bij aanrijding in Nieuw-Zeeland: "Geen enkele kans"

Pieter Heemeryck was in volle aanloop naar de Iron Man van Nieuw-Zeeland toen hij betrokken raakte in het ongeval.



"Ik heb de hele week op dezelfde weg gefietst, om niet terecht te komen in het verkeer. Op één seconde tijd beslist een bestuurder dan om je van de weg te rijden op 2 kilometer van je appartement. Ik had geen enkele kans om het ongeval te vermijden", luidt het droevige bericht.



Drie uur later volgt uiteindelijk het harde verdict voor de Europese kampioen op de halve triatlon van 2023 in Estland: een gebroken sleutelbeen.