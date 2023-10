Verbluffende Kelvin Kiptum verbreekt wereldrecord op marathon van Chicago, Bashir Abdi 3e

Bashir Abdi kon zijn Europees record niet verbeteren, maar eindigde wel knap 3e in 2u04"32. De 2e plek was voor de Keniaan Benson Kipruto (2u04'02").

Kelvin Kiptum is de eerste marathonloper die 3 keer onder 2u02'00" loopt, en dat in zijn derde marathon.

In Chicago ging de besttijd er dan toch aan. In zijn derde professionele marathon verpulverde Kiptum het wereldrecord met bijna een halve minuut. Na een solide eerste helft (60'48") versnelde de Keniaan in het tweede deel (59'47") om met een knaltijd van 2u00'35" binnen te komen.

De tien snelste marathons uit de geschiedenis

Sifan Hassan wint in Europees record

Ook Sifan Hassan heeft in haar tweede marathon ooit indruk gemaakt. De olympische kampioen op de 5.000 en 10.000 meter toonde nog eens dat ze ook op de weg razendsnel is: de 30-jarige Nederlandse won na Londen ook in Chicago.

Hassan liep lang onder het schema van het wereldrecord, dat twee weken geleden nog maar werd gevestigd in Berlijn door Tigst Assefa. Maar uiteindelijk kwam de Nederlandse een kleine twee minuten tekort.

Met een tijd van 2u13'44" liep Sifan Hassan wel de tweede tijd ooit, meteen goed voor een Europees record. Dat laatste stond al twintig jaar op naam van de Britse Paula Radcliffe, die met haar 2u15'25" ook zestien jaar lang wereldrecordhouder was.

De tweede plaats ging in Chicago naar de Keniaanse Ruth Chepngetich in 2u15'37". De Ethiopische Megertu Alemu was derde in 2u17'09".