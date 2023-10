Bashir Abdi loopt morgen marathon van Chicago: "Om me te meten met mijn grootste concurrent voor de Spelen"

Bashir Abdi bereidde zich op hoogte in Font Romeu, in de Franse Pyreneeën, voor. Hij kwam even naar beneden voor de Memorial Van Damme, maar dat viel tegen. Hij ging begin september in Brussel van start op de 10 km op zoek naar het Europees record, maar stapte uit de race. In volle voorbereiding op Chicago vond hij zijn ritme niet na de overgang van weg naar piste. "Na Brussel heb ik toch een paar moeilijke dagen gehad", gaf Abdi toe in een gesprek met de Belgische pers toe. "Ik begreep niet goed wat er aan de hand was. Enerzijds was het de warmte, anderzijds was mijn lichaam niet meer gewoon om op spikes te lopen op zo'n harde piste. Opgeven deed me geen deugd." "Ik was zwaar ontgoocheld. Je doet het voor zulke momenten als atleet, ik wilde voor eigen volk schitteren, maar het is niet gelukt. Ik heb die vrijdagavond niet kunnen slapen." Ondertussen is die tegenslag doorgespoeld. "Ik reisde de zaterdag na de Memorial de hele dag om zondag in Engeland de Great North Run te lopen, maar ik was niet op niveau in die halve marathon." "Die maandag keerde ik terug naar Font Romeu, waar ik een paar dagen goed hersteld heb en meer geslapen. Ondertussen heb ik weer heel goed getraind en is het vertrouwen terug." "Het weer was prima in Font Romeu, ik kon alles doen wat ik wou. Ik denk dat de vorm oké is en dat ik klaar ben voor Chicago. Al moet ik dat zondag nog bevestigen."

"De wind kan in Chicago een spelbreker zijn"

Chicago is naast Tokio, Boston, Londen, Berlijn en New York een van de zes majormarathons.



Wat is de ambitie van Abdi zondag? Zijn eerste doel is een "fijne wedstrijd" lopen: "Het is mijn 2e keer in Chicago, in 2019 liep ik er 2u06'14", dat was de 2e keer dat jaar dat ik het Belgisch record verbeterde. Mijn laatste 12 km toen was de snelste van alle deelnemers."





Maar een jaar voor Parijs 2024 is er natuurlijk meer: "Ik wil ook motivatie tanken voor het belangrijke jaar dat voor de deur staat. Ik ga geen straffe uitspraken doen. Ik wil geen fouten maken en met de besten strijden."



En met die besten doelt hij vooral op de Keniaan Kelvin Kiptum, die in april een verbluffende 2u01'25" liep, op amper 16 seconden van het wereldrecord van Eliud Kipchoge (2u01'09").



Hij koos voor Chicago door Kiptum. "Want hij is mijn grootste concurrent in Parijs, denk ik. Ik wil ervaren hoe ik het een rol kan spelen tegen die man. Het is fijner om nu tegen hem te experimenteren dan begin volgend jaar."



"Chicago is geen Parijs' parcours, maar welk vlak. New York zou beter zijn om ervaring op te doen voor Parijs. Maar het is ook fijn om goede tijden te lopen, dat geeft motivatie."



Mikt hij op een persoonlijk record? "Ze noemen Chicago de "Windy City", dus de wind kan een spelbreker zijn. Ik hoop dat het weer meevalt. Als de wind niet te erg is, kan het een mooie race worden."



"Ik zal al blij zijn als ik 30 km op Kiptums schema mee kan. Maar als hij een wereldrecordschema aanvraagt, zal het op een andere manier moeten gebeuren en zal ik mijn wedstrijd moeten lopen."