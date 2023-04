Winnende Abdi kan eigen Europees record net niet verbeteren in Rotterdam, Naert verpulvert PR

clock 12:18 12 uur 18. FINISH. Bashir Abdi steekt de zege op zak, maar komt uiteindelijk 12 seconden tekort om zijn eigen Europees record te verbeteren. Heel zuur voor onze landgenoot. Koen Naert verpulvert dan weer zijn eigen persoonlijk record met een tijd van 2 uur 6 minuten en 56 seconden. . FINISH Bashir Abdi steekt de zege op zak, maar komt uiteindelijk 12 seconden tekort om zijn eigen Europees record te verbeteren. Heel zuur voor onze landgenoot. Koen Naert verpulvert dan weer zijn eigen persoonlijk record met een tijd van 2 uur 6 minuten en 56 seconden.

clock 12:04 12 uur 04. Het wordt wel heel erg nipt met de streep in zicht, maar Abdi slaagt er net niet in.

clock 12:02 12 uur 02. De klokt tikt genadeloos verder. Wat heeft Abdi nog over?

clock 12:00 12 uur . Abdi heeft duidelijk nog een eindschot in de benen. Kan hij de klus klaren? We naderen de laatste kilometer. Onze landgenoot lijkt in zijn opzet te zullen slagen.

clock 11:59 11 uur 59. Abdi on fire! Abdi is nu helemaal los en laat Kiplangat achter zich. De zege is dus voor de Belg, maar pakt hij ook nog het Europees record?

clock 11:58 11 uur 58. 40 kilometer. Het moment van de waarheid. Na 40 kilometer stoppen we de chrono van Abdi op 1 uur 57 minuten en 22 seconden. De Belg heeft nog ongeveer 5 minuten voor de laatste 2 kilometer

clock 11:56 11 uur 56. Abdi lijkt wel nog ruimte over te hebben voor een eindschot. Onze landgenoot gesticuleert nog lustig richting zijn begeleiders.

clock 11:55 11 uur 55. Dubbeltje op zijn kant. Het zal een race tegen de klok blijven voor Abdi in zijn zoektocht naar een nieuw Europees record. Onze landgenoot heeft na bijna 39 kilometer een tijd van ongeveer 1 uur 54 minuten.

clock 11:48 11 uur 48. Het laatste deel van de marathon in Rotterdam gaat in. Bashir Abdi probeert het strakke tempo niet te laten zakken om een nieuw Europees record in het vizier te houden.

clock 11:44 11 uur 44. 35 kilometer. Nu is het Kiplangat die een lange kopbeurt voor zijn rekening neemt. Samen met Abdi zet de Keniaan na 35 kilometer een tijd van 1 uur 42 minuten en 41 seconden neer. Koen Naert blijft met 1 uur 45 minuten en 4 seconden kans maken op een ticket voor de Spelen in Parijs.

clock 11:38 11 uur 38. Van 3 naar 2 leiders. Voor Wolde ligt het tempo van Abid te hoog. De Ethiopiër haakt af, waardoor Abdi alleen nog Kiplangat als kompaan heeft.

clock 11:34 11 uur 34. Abdi versnelt! Daar is Bashir Abdi dan toch zelf! Onze landgenoot acht zijn moment gekomen en jaagt het tempo bij de 3 leiders nog maar eens de hoogte in. Een beslissing die zeker nodig is op zoek naar een nieuw Europees record.

clock 11:30 11 uur 30. 30 kilometer. Met de 30 kilometer in zicht wordt de kopgroep nog maar eens stevig uitgedund door een flinke stroomstoot. Abdi kent voorlopig niet al te veel problemen en haakt zijn wagonnetje aan bij Kiplangat en Wolde. Tussenbalans na 30 kilometer: 1 uur 28 minuten 30 seconden. Koen Naert komt door na 1 uur 30 minuten en 4 seconden.

clock 11:27 11 uur 27. Voorin is het de Keniaan Gevin Kerich die aan de kop blijft sleuren. Abdi houdt zich voorlopig afzijdig en probeert zo weinig mogelijk wind op de neus te krijgen.

clock 11:22 11 uur 22. Het blijft nu toch al even droog in Rotterdam. Inspireert het Abdi straks nog tot een ultieme versnelling? In de Nederlandse straten wordt onze landgenoot alvast stevig aangemoedigd door de aanwezige fans.

clock 11:18 11 uur 18. 25 kilometer. Het tempo bij de leiders wordt nu toch stevig de hoogte in geduwd. Na 25 kilometer stopt de klok van de kopgroep op 1 uur 13 minuten en 51 seconden. Koen Naert blijft met 1 uur 14 minuten en 57 seconden on track voor zijn olympische missie.



clock 10:59 10 uur 59. Halfweg: Abdi heeft werk voor de boeg, Naert op koers voor Parijs. We zitten in de helft van deze marathon, tijd dus om een eerste balans op te maken. Voor de kopgroep stoppen we onze chrono op 1 uur 2 minuten 15 seconden. Bashir Abdi zal in het tweede deel van deze marathon dus nog een tandje moeten bijsteken om zijn eigen Europees record te verbeteren. Koen Naert zet dan weer een tijd neer van 1 uur 3 minuten en 13 seconden. Hij ligt dus op koers om de olympische limiet te halen.

clock 10:50 10 uur 50. Koen Naert on a mission. Ook voor Koen Naert is het vandaag D-day. De Belg wil graag zijn ticket voor de Olympische Spelen in Parijs bemachtigen, maar moet daarvoor wel onder de limiet van 2 uur 8 minuten en 10 seconden blijven. Kan ook hij straks vieren?

clock 10:45 10 uur 45. 15 kilometer. 44 minuten en 11 seconden, dat is de tussenbalans voor Bashir Abdi na 15 kilometer. Voorlopig ligt alles dus nog open in de jacht op het nieuwe Europees record. In de achtervolgende groep ziet Koen Naert de leiders beetje bij beetje meer weglopen. Zij volgen op zo'n 40 seconden.