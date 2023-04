Abdi zag "hazen geen perfect werk leveren", emotionele Naert "supertevreden" na nieuw PR

Slechts 12 seconden kwam Bashir Abdi tekort om zijn eigen Europees record scherper te stellen. Toch droop de Belg niet helemaal ontgoocheld af na de wedstrijd.



"Er was een strakke wind en de hazen deden hun werk ook niet perfect vandaag. Er was namelijk heel veel afwisseling in het tempo", vertelde Abdi na zijn race.



"De temperatuur was wel ideaal, maar halfweg kreeg ik toch heel veel twijfels. Ik wist niet of ik er alleen vandoor moest gaan. Uiteindelijk ben ik rustig gebleven en heb ik in de laatste zes kilometer het nodige werk gedaan."

De hazen deden hun werk niet perfect. Bashir Abdi

Toch overheerst niet alleen de ontgoocheling bij Abdi. "Ik heb wel het gevoel dat er meer inzat vandaag, maar ik ben al enorm blij dat ik mijn titel heb kunnen verdedigen."



"Nu zal ik me meer op de kortere afstanden richten om aan mijn snelheid te werken. Alles wat ik nu doe, is in functie van de Spelen in Parijs", sloot de afstandsloper af.

Koen Naert na nieuw PR: "Er zit nog heel veel in de tank"

Koen Naert dook in Rotterdam dan weer voor het eerst onder de 2 uur en 7 minuten. Een prestatie die de 33-jarige Belg een persoonlijk record én een olympisch ticket oplevert.



"Ik heb hier heel hard voor gewerkt. We hebben met het gezin heel veel opofferingen moeten doen. Ik ben ook supertevreden om dit neer te zetten in deze (moeilijke) omstandigheden", vertelde een geëmotioneerde Naert.

"Ik voelde me echt heel goed en had geluk met de hazen. Tot kilometer 35 had ik iemand bij me, maar nadien viel ik alleen."



"Het laatste stuk was dus echt nog lastig, zeker door de wind. Ik heb echt op de klok moeten kijken om onder de 2 uur en 7 minuten te blijven."



Soms heb ik de indruk dat mensen denken dat ik op de terugweg ben. Koen Naert