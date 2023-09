Waarom liep het op de Memorial mis voor Bashir Abdi? "Spikes, hitte en geen ritme"

"Jammer dat ik de toeschouwers niet kan belonen in deze thuismatch. Dit is een ander tijdperk, ik denk dat ik toch op de weg zal blijven."

"Het heeft geen zin om dan te forceren. Dit is een andere wereld en de nieuwe piste is nog heel erg hard."

Maar het werd een flinke ontgoocheling. Abdi, in volle voorbereiding op de marathon van Chicago op 8 oktober, kwam al na 3 kilometer in de problemen en staakte hoofdschuddend de strijd.

Ook het warme weer was allesbehalve ideaal om een lange afstandswedstrijd te lopen. Dat benadrukte Abdi ook, net als collega Pieter-Jan Hannes die nog een woordje uitleg gaf.

"Het warme weer is echt rampzalig voor deze discipline. Voor de sprintnummers is dit fantastisch, maar hoe langer de afstand, hou kouder de temperatuur liefst. Ideaal gezien zelfs onder de 15 graden Celsius."

"Dat is het allerlaatste wat je wil meemaken op zo'n mooie dag, in een vol stadion in je eigen land."

"Het is natuurlijk ook wel ergens logisch aangezien hij in volle voorbereiding zit voor de marathon. Eerst in oktober in Chicago, en volgend jaar natuurlijk die van de Olympische Spelen in Parijs. Terugschakelen naar die 10.000 meter is dan niet evident."