Memorial Van Damme: Bolingo schittert met winst op de 400 meter, Ingebrigtsen snelt naar wereldrecord op de 2.000 meter

clock 22:09 22 uur 09. Ingebrigtsen en Bolingo kleuren de avond. Met de laatste poging van Mondo Duplantis zetten we een punt achter de 47e editie van de Memorial Van Damme. Een wereldrecord zat er niet in voor de Zweed, een meetingrecord wel. Het Belgische kennerspubliek kreeg wél een wereldrecord te zien van Jakob Ingebrigtsen op de 2.000 meter, waarop Ruben Verheyden ook het Belgisch record verbeterde. Cynthia Bolingo zorgde op haar beurt voor gejuich op de tribunes met winst op de 400 meter. In het speerwerpen gooide kersvers wereldkampioene Haruka Kitaguchi hoge ogen met een beste wereldjaarprestatie. Op de 200 meter zat een wereldrecord er niet in voor Shericka Jackson, maar de Jamaicaanse zette met 21"48 wel de op drie na snelste tijd ooit neer. . Ingebrigtsen en Bolingo kleuren de avond Met de laatste poging van Mondo Duplantis zetten we een punt achter de 47e editie van de Memorial Van Damme. Een wereldrecord zat er niet in voor de Zweed, een meetingrecord wel.



clock 22:08 22 uur 08. Geen wereldrecord voor Duplantis. Geen wereldrecord voor Duplantis

clock 22:07 22 uur 07. Net niet! Wat scheelt het! Net geen wereldrecord voor Duplantis. Hij raakt de lat met zijn benen en dus wordt het ook bij zijn derde poging niks. Het zal voor een volgende keer zijn, maar dat het erin zit, is duidelijk. . Net niet! Wat scheelt het! Net geen wereldrecord voor Duplantis. Hij raakt de lat met zijn benen en dus wordt het ook bij zijn derde poging niks. Het zal voor een volgende keer zijn, maar dat het erin zit, is duidelijk.

clock 22:01 22 uur 01. Overzicht kampnummers. In afwachting van de laatste poging van Duplantis nog even een samenvatting van de andere kampnummers deze avond. In het speerwerpen ging de winst naar wereldkampioene Haruka Kitaguchi met een beste wereldjaarprestatie. Het verspringen werd een prooi voor wereldkampioene Ivana Vuleta, het hink-stap-springen werd gewonnen door Shanieka Ricketts en in het hoogspringen maakte favoriete Yaroslava Mahoetsjich het waar. . Overzicht kampnummers In afwachting van de laatste poging van Duplantis nog even een samenvatting van de andere kampnummers deze avond.



clock 22:00 22 uur . Derde keer, goede keer? Het zal bij de laatste poging moeten gebeuren voor Duplantis. Zijn tweede sprong op 6,23 meter is al beter dan zijn eerste, maar hij raakt de lat. . Derde keer, goede keer? Het zal bij de laatste poging moeten gebeuren voor Duplantis. Zijn tweede sprong op 6,23 meter is al beter dan zijn eerste, maar hij raakt de lat.

clock 21:58 21 uur 58. McDonald pakt de winst op de 400 meter, Borlée is zesde, Doom 7e. McDonald pakt de winst op de 400 meter, Borlée is zesde, Doom 7e

clock 21:57 21 uur 57. Borlée en Doom spelen niet mee. Rusheen McDonald pakt de winst op de 400 meter, de Jamaicaan finisht in 44"84. Alexander Ogando is tweede, Havard Bentdal Ingvaldsen bekleedt de derde plaats. Dylan Borlée is zesde in 45"39. Voor Alexander Doom leek het de wedstrijd te veel, hij wordt laatste in 45"77. . Borlée en Doom spelen niet mee Rusheen McDonald pakt de winst op de 400 meter, de Jamaicaan finisht in 44"84. Alexander Ogando is tweede, Havard Bentdal Ingvaldsen bekleedt de derde plaats.



clock 21:54 21 uur 54. Doom en Borlée lopen slotnummer. De 400 meter bij de mannen vormt het laatste loopnummer van deze jaarlijkse hoogmis van het Belgische atletiekseizoen. Mét Dylan Borlée en Alexander Doom. Zij zouden het opnemen de Brit Matthew Hudson-Smith, goed voor zilver op het voorbije WK, maar die heeft op het laatste moment afgezegd. Borlée en Doom haalden op het voorbije WK de halve finales op de 400 meter. Doom deed dat bovendien met glans. Hij dook met 44"92 voor het eerst onder de magische grens van 45 seconden. . Doom en Borlée lopen slotnummer De 400 meter bij de mannen vormt het laatste loopnummer van deze jaarlijkse hoogmis van het Belgische atletiekseizoen. Mét Dylan Borlée en Alexander Doom. Zij zouden het opnemen de Brit Matthew Hudson-Smith, goed voor zilver op het voorbije WK, maar die heeft op het laatste moment afgezegd. Borlée en Doom haalden op het voorbije WK de halve finales op de 400 meter. Doom deed dat bovendien met glans. Hij dook met 44"92 voor het eerst onder de magische grens van 45 seconden.

clock 21:53 21 uur 53. Ricketts mag juichen. Nee, ook LaFond kan niet meer uitpakken bij haar laatste sprong en blijft dus derde. Shanieka Ricketts wint het hink-stap-springen met 15,01 meter. . Ricketts mag juichen Nee, ook LaFond kan niet meer uitpakken bij haar laatste sprong en blijft dus derde. Shanieka Ricketts wint het hink-stap-springen met 15,01 meter.

clock 21:50 21 uur 50. Lukt het LaFond wel? Bekh-Romantsjoek moet vrede nemen met de tweede plaats. Ze gaat bij haar laatste poging nog 1 centimeter verder dan haar beste sprong, maar 14,57 meter is onvoldoende om Ricketts van de troon te stoten. Slaagt Thea LaFond daar bij haar laatste sprong wel in? . Lukt het LaFond wel? Bekh-Romantsjoek moet vrede nemen met de tweede plaats. Ze gaat bij haar laatste poging nog 1 centimeter verder dan haar beste sprong, maar 14,57 meter is onvoldoende om Ricketts van de troon te stoten. Slaagt Thea LaFond daar bij haar laatste sprong wel in?

clock 21:49 21 uur 49. In het hink-stap-springen nadert de ontknoping. Ricketts slaagt er bij haar laatste poging niet in om zich nog te verbeteren, maar ze blijft wel leidster met 15,01 meter. Raakt Bekh-Romantsjoek daar bij haar laatste poging nog voorbij? . In het hink-stap-springen nadert de ontknoping. Ricketts slaagt er bij haar laatste poging niet in om zich nog te verbeteren, maar ze blijft wel leidster met 15,01 meter. Raakt Bekh-Romantsjoek daar bij haar laatste poging nog voorbij?

clock 21:48 21 uur 48. Eerste misser. De eerste poging van Duplantis op 6,23 meter gaat volledig de mist in. Nog twee kansen voor de Zweed om de Memorial vanavond een tweede wereldrecord te bezorgen. . Eerste misser De eerste poging van Duplantis op 6,23 meter gaat volledig de mist in. Nog twee kansen voor de Zweed om de Memorial vanavond een tweede wereldrecord te bezorgen.

clock 21:44 21 uur 44. Duplantis stelt meetingrecord wat scherper: 6,10 meter. Duplantis stelt meetingrecord wat scherper: 6,10 meter

clock 21:43 21 uur 43. Meetingrecord voor Duplantis. Het meetingrecord was met 6,05 meter al van Duplantis en hij stelt het nog wat scherper. De Zweed gaat over 6,10 meter. De volgende hoogte: 6,23 meter of wereldrecordhoogte. . Meetingrecord voor Duplantis Het meetingrecord was met 6,05 meter al van Duplantis en hij stelt het nog wat scherper. De Zweed gaat over 6,10 meter. De volgende hoogte: 6,23 meter of wereldrecordhoogte.

clock 21:39 21 uur 39. Rengeruk snelt naar winst. Tanaka loopt zowaar het gaatje dicht in de slotronde. Het sein voor Rengeruk om te versnellen. Ze schudt haar metgezellen van zich af en wint in 14'26"46. Rengeruk is tweede, Tanaka derde in een nationaal record van 14'29"18. . Rengeruk snelt naar winst Tanaka loopt zowaar het gaatje dicht in de slotronde. Het sein voor Rengeruk om te versnellen. Ze schudt haar metgezellen van zich af en wint in 14'26"46. Rengeruk is tweede, Tanaka derde in een nationaal record van 14'29"18.

clock 21:38 21 uur 38. Afrikaans duel. Op de 5.000 meter bij de vrouwen wordt het een strijd tussen de Ethiopische Medina Eisa en de Keniaanse Lilian Kasait Rengeruk. De Japanse Nozomi Tanaka loopt afgezonderd in derde positie. . Afrikaans duel Op de 5.000 meter bij de vrouwen wordt het een strijd tussen de Ethiopische Medina Eisa en de Keniaanse Lilian Kasait Rengeruk. De Japanse Nozomi Tanaka loopt afgezonderd in derde positie.

clock 21:36 21 uur 36. Rengeruk wint de 5.000 meter. Rengeruk wint de 5.000 meter

clock 21:35 21 uur 35. Ook voor Ernest John Obiena is 6,02 meter te hoog gegrepen. De Filipijn wordt derde op deze Diamond League-meeting. Duplantis kan in zijn ééntje de jacht op een verbetering van zijn wereldrecord inzetten. . Ook voor Ernest John Obiena is 6,02 meter te hoog gegrepen. De Filipijn wordt derde op deze Diamond League-meeting. Duplantis kan in zijn ééntje de jacht op een verbetering van zijn wereldrecord inzetten.

clock 21:30 21 uur 30. Duplantis blijft foutloos. In het polsstokspringen verloopt alles naar plan voor Armand Duplantis. De Zweed liet nog geen missers noteren en gaat ook vlot over 6,02 meter. Sam Kendrickx slaagt daar niet in. Hij gaat tot drie keer toe in de fout. Het blijft bij 5,92 voor de Amerikaan. . Duplantis blijft foutloos In het polsstokspringen verloopt alles naar plan voor Armand Duplantis. De Zweed liet nog geen missers noteren en gaat ook vlot over 6,02 meter.



