Wereldrecord! Jakob Ingebrigtsen onttroont Hicham El Guerrouj op de ongebruikelijke 2000 meter

Op het WK atletiek had een iets te zegezekere Jakob Ingebrigtsen zich op de 1500 meter laten rollen door de Brit Josh Kerr.



Twee weken later wou de nog altijd maar 22-jarige Ingebrigtsen die ontgoocheling naar het verleden duwen met een aanval op het wereldrecord op de 2000 meter.



De toptijd op die ongebruikelijke, want niet-olympische, afstand stond sinds 1999 op naam van de legendarische Hicham El Guerrouj.



Zoals verwacht stond Ingebrigtsen er in de tweede kilometer in zijn eentje voor, maar hij verzwakte op geen moment. De klok stopte na 4'43"13, anderhalve seconde eerder dan 24 jaar geleden bij El Guerrouj.



In het zog van Ingebrigtsen sneuvelden er nog tal van nationale records, zoals ook het Belgische record van Christophe Impens uit 1996. Ruben Verheyden is nu de nieuwe houder, met 4'52"37.