Op 18 seconden van wereldrecord: Kiptum wint marathon van Londen in op een na snelste tijd ooit

Kelvin Kiptum was vooraf aangeduid als de grote topfavoriet na zijn overwinning in Valencia in december vorig jaar. De 23-jarige Keniaan klokte toen al 2u01'53", de snelste debuuttijd en de vierde tijd ooit.

Kiptum toonde zijn ambities na anderhalf uur en schudde met een versnelling iedereen van zich af. Met 2u01'27" liep hij de op een na snelste tijd ooit, op amper 18 seconden van het wereldrecord. Compleet uitgeput viel hij neer.

Geofrey Kamworor, die twee keer de marathon van New York won, werd net als vorig jaar tweede met een persoonijk record van 2u04'23". De derde plaats was voor Tamirat Tola in 2u04'59".