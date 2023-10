Keniaan Simon Kipkosgei en Britse Christa Cain winnen de marathon van Brussel

Bij de mannen haalde Simon Kipkosgei het op het zware, heuvelachtige parcours in 2u15'31".



Ook de nummer twee was een Keniaan: Moses Mwarur finishte in 2u18'24". François Clais was derde - en eerste Belg - in 2u39'35".

Het koersverloop kreeg op 4 kilometer van de finish wel een nieuwe wending, toen de Keniaanse leider Martin Cheruiyot verkeerd werd gestuurd.

Cheruiyot speelde zijn tot een halve minuut geslonken voorsprong kwijt en zag zijn landgenoot Kipkosgei voorbijsnellen.

Bij de vrouwen klokte Christa Cain 2u50'50". Ze haalde het voor de Poolse Joanna Drewnicka, die in 3u16'42" finishte. Annelore Salens was derde en eerste Belgische in 3u19'05".