Indrukwekkende Zizou Bergs is "op een missie" in Antwerpen: "Met zo'n publiek kan ik meer pushen"

Met een dominante zege tegen topdertigspeler Sebastian Baez liet Zizou Bergs donderdag de Lotto Arena opnieuw kirren van plezier. De publiekslieveling staat zo in de kwartfinale van de European Open, maar Bergs kijkt al verder. "Ik probeer energie te sparen, dat kan het verschil maken in de latere fase van het toernooi."

"Zo probeer ik niet te veel energie te verliezen op momenten waar het niet nodig is en goed te rusten. Ik weet dat dat het verschil kan maken in de latere fase van de week."

En die missie reikt verder dan de kwartfinale. Dat steekt Bergs niet weg. "Ik bekijk het match per match, maar ik hou ook al wel rekening met het verdere verloop van het toernooi."

"Dat is belangrijk voor mij. Zeker hier in Antwerpen, waar ik het altijd goed wil doen. Om dan zo goed aan het toernooi te beginnen, dat geeft vertrouwen voor wat komt. Ik ben hier op een missie."

Onze landgenoot versloeg het Argentijnse nummer 27 van de wereld Sebastian Baez in twee vlotte sets. Bergs maakt zo de verwachtingen van het thuispubliek helemaal waar.

"Fantastisch, zo wil je aan het toernooi beginnen." Zizou Bergs kon zijn geluk niet wegsteken na zijn knappe zege in de tweede ronde op de European Open in Antwerpen.

Maar eerst moet Bergs zich doorheen de kwartfinale zien te knokken. Onze landgenoot treft met de Amerikaan Marcos Giron het nummer 47 van de wereld. Een haalbare kaart voor Bergs, dat vindt hij zelf ook.



"Ik ben er niet bang voor. Ik weet hoe ik de tegenstander moet aanpakken, ik ken hem een beetje. Ik heb zeker het spel om hem te kloppen, dus het is zaak om zo goed mogelijk op de baan te komen."



"Giron maakt soms heel rare keuzes, er zit weinig structuur in zijn spel. Hij is een snelle speler, maar wel het type waar ik graag tegen speel. Ik moet de bovenhand kunnen nemen, ik weet wat me te doen staat."