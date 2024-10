Zizou Bergs pleziert zichzelf en het publiek in Antwerpen met mooie zege, inclusief verschroeiende smash

Opdracht volbracht in de eerste ronde van de European Open voor Zizou Bergs. De Belgische topper won in eigen huis van de Argentijn Facundo Diaz. "Met dank aan het publiek", zei Bergs achteraf.

Bergs pakte onder meer uit met zijn powersmash in de Lotto Arena.

Wat hij met verve deed. De arena in Antwerpen liep goed vol om de energieke speler aan te vuren.

In de tweede set leidde Diaz Acosta de dans tot 4-4. De Argentijn verdedigde uitstekend en Bergs had een ijzersterke en knoertharde service nodig om gelijke tred te houden.

Diaz, die begin dit seizoen op gravel won in Buenos Aires, gaf het Bergs niet cadeau voor eigen publiek. In de eerste set kwam de Argentijn 5-4 voor.

"Ik begon met een goeie intensiteit aan de wedstrijd en had meteen de juiste flow te pakken", vertelde Zizou Bergs na de wedstrijd.

"Nadien merkte ik echter dat de spanning van de snaren van mijn racket was, waardoor ik moest wisselen. Daardoor raakte ik uit mijn ritme. Dankzij de steun van het publiek wist ik me opnieuw in de wedstrijd te knokken."