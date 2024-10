Waarom speelt David Goffin niet in Antwerpen? "Misschien snakte hij naar frisse lucht?"

di 15 oktober 2024 17:55

Vorig jaar was David Goffin er wel bij in Antwerpen.

Vandaag is het Belgendag op de European Open tennis in Antwerpen, maar David Goffin is er niet bij. Organisator Dick Norman vindt het jammer dat de nummer 1 van het Belgische mannentennis niet heeft toegehapt.

Het European Open-tennistoernooi in Antwerpen is aan zijn 9e editie toe. David Goffin was er 6 keer bij, dit jaar niet. Organisator Dick Norman had hem er graag bij gehad. "Ik weet niet waarom, maar zijn prestaties waren hier de laatste jaren jammer genoeg wat ondermaats." "Omdat hij te hard wilde winnen en hij te veel stress kende", gist Norman. "Misschien snakte hij daarom naar frisse lucht."

Hij beslist zelf waar hij speelt, maar we vinden het een vreemde keuze. Dick Norman

Goffin had deze week Stockholm boven Antwerpen verkozen, maar voor dat toernooi zei hij inmiddels af. Na zijn goede prestaties in China, waar hij de kwartfinales haalde, had hij nood aan wat rust.

"Hij beslist zelf waar hij speelt, maar we vinden het een vreemde keuze", sluit Norman het thema af.

Belgendag (met livestream)

De Belgische nummer 2 Zizou Bergs tekent wel present in Antwerpen. Rond 18.30 opent hij zijn European Open tegen de Argentijn Facundo Diaz Acosta (ATP-67), waarna Alexander Blockx (ATP-231) afsluit met een duel tegen de Fransman Arthur Rinderknech (ATP-62).

Beide wedstrijden kan je bij ons bekijken via livestream.

Volgend jaar niet meer in Antwerpen?