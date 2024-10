Om naar uit te kijken op European Open: Australische topper De Minaur, ex-nummer 3 Tsitsipas en spektakelspeler Zizou Bergs

di 15 oktober 2024 08:10

Deze week serveren we u tennis van de bovenste plank op Sporza. Met Alex de Minaur (ATP-9) en Stefanos Tsitispas (ATP-11) zakken twee wereldtoppers naar de Lotto Arena af, voor de European Open. Vanuit Belgisch oogpunt is het in Antwerpen uitkijken naar Zizou Bergs. Die kan je vanavond aan het werk zien via onze livestream.

Alex de Minaur: van de kwartfinales op de US Open naar de European Open

De European Open heeft dit jaar een top 10-speler kunnen strikken. 's Werelds nummer 9 Alex de Minaur topt dit jaar de 9e editie van het tennistoernooi in Antwerpen. De Minaur speelt in de Lotto Arena zijn eerste wedstrijd sinds de kwartfinales op de US Open. Eerder dit seizoen haalde hij ook de laatste 8 op Roland Garros en op Wimbledon. De Minaur is een Australiër met roots in Spanje en Uruguay. Hij won dit jaar onder meer van Rafael Nadal, met wie hij zijn favoriete voetbalclub deelt: Real Madrid. Op zijn borst heeft De Minaur "109" laten tatoeëren, omdat hij de 109e speler was die voor het Australische Daviscupteam tennist. Voormalig nummer 1 van de wereld Lleyton Hewitt is zijn mentor. De Minaur neemt voor de derde keer deel aan de European Open. Bij zijn eerste deelname in 2020 speelde hij de finale (tegen de Fransman Humbert), een jaar later verloor de Australiër in de eerste ronde.

Alex de Minaur speelt in Antwerpen zijn eerste wedstrijd sinds de US Open.

's Werelds nummer 11 Stefanos Tsitsipas

Stefanos Tsitsipas won vorig jaar het dubbelspel in Antwerpen met zijn broer Petros, maar dit jaar wil hij vooral ook het enkeltoernooi op zijn naam schrijven. 3e keer goeie keer voor de voormalige nummer 3 van de wereld? In 2017 kwam Tsitsipas aan de oppervlakte in Antwerpen. Vanuit de kwalificaties schopte hij het tot in de halve finales. David Goffin moest er in de kwartfinales aan geloven. Ook vorig jaar speelde Tsitsipas de halve finales in de Lotto Arena (tegen de Fransman Fils).

Stefanos Tsitsipas speelt voor de 3e keer in Antwerpen.

De Belgen, met Zizou Bergs als vaandeldrager

Geen David Goffin in Antwerpen, dus is het uitkijken naar Zizou Bergs (ATP-69). De Belgische nummer 2 staat garant voor spectaculair tennis. Vanavond rond 18.30 uur opent hij zijn toernooi tegen de Argentijn Facundo Diaz Acosta (ATP-67), waarna Alexander Blockx (ATP-231) afsluit met een duel tegen de Fransman Arthur Rinderknech (ATP-62). Die wedstrijden kan je via livestream bekijken. Ook in het dubbelspel zijn nog heel wat landgenoten actief, met onder meer twee volledig Belgische duo's: Gillé-Vliegen en Blockx-Collignon. Michael Geerts dubbelt aan de zijde van de Duitser Hanfmann.

Maakt Zizou Bergs er weer een spektakel van in de Lotto Arena?

European Open live op Sporza tijdstip match zender(s) dinsdag 18.30 uur Bergs - Diaz Acosta Sporza-app en sporza.be Blockx - Rinderknech Sporza-app en sporza.be vrijdag 14 uur kwartfinales VRT 1 sporza-app en sporza.be zaterdag 15.30 uur halve finales VRT Canvas sporza-app en sporza.be zondag 16.30 uur finale VRT 1 Sporza-app en sporza.be

In Sporza op Radio 1 brengen we zondag verslag uit van de finale.

