Belgen ontlopen reekshoofden bij de loting van de European Open in Antwerpen

De loting voor het ATP-toernooi in Antwerpen heeft de Belgische tennissers een beetje gespaard. Zizou Bergs, Raphael Collignon en Alexander Blockx, de 3 Belgen op de hoofdtabel, hoeven niet tegen een reekshoofd te spelen in ronde 1.

In afwezigheid van David Goffin is Zizou Bergs de Belgische hoop om het ver te schoppen op de European Open, het met 690.135 euro gedoteerde ATP 250-toernooi op hardcourt in de Lotto Arena in Antwerpen.

Bergs (ATP-73) neemt het in de eerste ronde in Antwerpen op tegen de Argentijn Facundo Diaz Acosta (ATP-59). Het wordt hun eerste ontmoeting. Bij winst komt Bergs in de tweede ronde (achtste finales) opnieuw uit tegen een Argentijn, het vierde reekshoofd Sebastian Baez (ATP-26).

Alexander Blockx (ATP-224) staat tegenover de Fransman Arthur Rinderknech (ATP-62). De negentienjarige Blockx kreeg net als Raphael Collignon (ATP-164) een wildcard voor de hoofdtabel. Collignon opent tegen de Hongaar Marton Fucsovics (ATP-87).

De Australiër Alex de Minaur (ATP-11) en de Griek Stefanos Tsitsipas (ATP-12) zijn eerste en tweede reekshoofd en hoeven pas vanaf de tweede ronde in actie te komen. Hetzelfde geldt voor derde reekshoofd Félix Auger-Aliassime (ATP-22) en vierde reekshoofd Baez.