Zizou Bergs en Alexander Blockx kijken uit naar European Open voor eigen publiek: "Het vertrouwen is er"

vr 11 oktober 2024 15:15

Antwerpen is vanaf dit weekend het toneel voor de European Open. Onder meer Zizou Bergs en Alexander Blockx staan te popelen om zich eens voor eigen publiek te kunnen tonen. "Het is duidelijk: ik wil dit jaar ver geraken", klonk het ambitieus bij Bergs, die de beginnende Blockx het goede voorbeeld wil geven.

Zizou Bergs keek vrijdag met veel ambitie vooruit naar de negende editie van de European Open tennis, die zondag van start gaat in de Lotto Arena in Antwerpen. De 25-jarige Limburger zit vol vertrouwen na een sterk seizoen. "Ik heb het gevoel dat ik ver kan geraken, misschien tot in het laatste weekend", liet hij noteren op zijn persbabbel. "Het is altijd moeilijk vooruitblikken, maar het is duidelijk dat ik ver wil raken hier", opende Bergs. "De ambities zijn groot. Dit is het eerste jaar dat ik echt het gevoel heb dat ik tot het einde mee kan gaan, tot in de finale zelfs. Er zijn veel sterke spelers aanwezig en het is niet aan mij om te zeggen dat ik dit toernooi zal winnen. Maar het vertrouwen is er. En ik speel hier vaak goed." Bergs kijkt net als de voorbije jaren met heel veel zin vooruit naar de European Open, dat op het juiste moment komt voor onze landgenoot. "Een tennisleven is heel turbulent", gaf hij toe. "Je bent na buitenlandse toernooien vaak maar een paar dagen thuis." "Maar toen ik terugkwam van China (waar hij vorige week nog op het Masters 1.000-toernooi van Shanghai speelde, red.), wist ik dat ik eindelijk eens anderhalve week thuis zou zijn. Een heel goed gevoel. Veel familie en vrienden komen elk jaar naar dit toernooi. Ze pushen ons naar zeges. Dat is het leuke aan Antwerpen."

Thuiskomst

Ook Alexander Blockx begint de komende dagen aan zijn derde European Open in Antwerpen. "Ik voel me klaar om tegen iedereen te spelen, zelfs tegen de beste spelers ter wereld", zei hij ontspannen."Ik heb heel veel zin om er aan te beginnen." "Ik voel dat ik klaar ben. Ik heb hier al twee jaar gespeeld, maar ik heb intussen meer ervaring op het hoogste niveau. Vorig jaar kon ik al enkele matchen winnen in de kwalificaties. Nu voel ik dat ik dit jaar weer stappen heb gezet, op fysiek, mentaal en technisch vlak. Ik voel me klaar om tegen iedereen te spelen, zelfs de beste spelers ter wereld." Ook Blockx genoot ervan eindelijk nog eens in eigen land te kunnen spelen. "We hebben niet veel toernooien in België, een Challenger in Louvain-la-Neuve en dan is er hier Antwerpen. Dat is het", gaf hij aan. "Dit zijn de weken waarin je je goed wil voelen en je beste tennis wil spelen. Ik wil hier het maximale tonen. Ik ben vanzelf meer gemotiveerd."

Ik heb dan drie maanden gemist, dat hield mijn groeiproces een beetje tegen. Alexander Blockx