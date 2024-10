Taylor Fritz maakt einde aan succesreeks David Goffin in kwartfinale toptoernooi Shanghai

David Goffin is er niet in geslaagd om voor het eerst sinds 2019 de halve finale van een ATP 1000-toernooi te bereiken. Onze landgenoot, die deze week al toppers Lorenzo Musetti en Alexander Zverev kon kloppen, moest in Shanghai zijn meerdere erkennen in hardhitter Taylor Fritz, het Amerikaanse nummer 7 van de wereld. Het werd 6-3 en 6-4.