Finaleweek van Billie Jean King Cup verschuift van november naar september door reeks toernooien in Azië

De finaleweek van de Billie Jean King Cup gaat dit jaar niet in november door, zoals oorspronkelijk gepland stond, maar wel van 16 tot en met 21 september. Door het toernooi te verplaatsen, willen de organisatoren voor een betere aansluiting zorgen met een reeks WTA-toernooien in Azië.

Tussen september en oktober staan er 9 WTA-toernooien op het programma in Azië. Door de finaleweek van de Billie Jean King Cup te verplaatsen, wil de ITF "het ritme van de kalender volgen".

De finaleweek wordt namelijk ook in Azië afgewerkt. De komende 3 jaar kroont het landentoernooi zijn eindwinnaressen in het Chinese Shenzhen. Vorig jaar vond de finaleweek nog plaats in Malaga (Spa).

Deze week zijn de kwalificatierondes voor het toernooi van start gegaan. De winnaars van de 6 groepen voegen zich bij titelverdediger Italië en gastheer China in de finaleweek.

België probeert dit jaar om de promotie naar de Wereldgroep af te dwingen. Na groepswinst in de poulefase wacht nu de tweede uit de groep met Frankrijk, Turkije en Zweden.

De winnaar van die play-offwedstrijd, die vrijdag op het programma staat, krijgt een plaats in de play-offs van de Wereldgroep en kan volgend jaar meestrijden voor een ticket voor de finaleweek van de Billie Jean King Cup.