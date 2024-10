Ambiance in Antwerpen! Zizou Bergs maakt indruk op het thuispubliek met dominant vertoon in 2e ronde

Alleen maar lachende gezichten in de Lotto Arena. En de grootste glimlach ... die was weliswaar op het gelaat van Zizou Bergs terug te vinden. Voor de ogen van een uitzinnig thuispubliek charmeerde de Belg met een energieke partij tegen de Argentijn Sebastian Baez. het resultaat: een overtuigende 2-0-overwinning in de tweede ronde van de European Open.