Crosscup Roeselare: Jana Van Lent verrast met eerste grote zege, Isaac Kimeli wint na sprintje

Juliette Thomas begon in afwezigheid van tenoren Lisa Rooms en Chloé Herbiet als favoriete op Schiervelde. Het werd uiteindelijk een duel tussen Thomas en Jana Van Lent.

Die laatste sloeg verschillende keren een kloofje, maar Thomas vocht altijd terug. In de laatste kilometers wist Van Lent dan toch afstand te nemen.

Ze zette Thomas op zeventien seconden, best indrukwekkend als je weet dat Van Lent nog belofte is. Ze lijkt minstens op top twintig te mogen mikken in de U23-categorie op het EK veldlopen in Brussel op 10 december.

Thomas was tweede in Roeselare, Sofie Van Accom derde. Daarna volgden Victoria Warpy en belofte Julie Voet. Van Lent neemt de leiderstrui in de CrossCup over van Marie Bilo, die zondag tiende was. Profwielrenster Julie Van De Velde was twaalfde op Schiervelde.

"Ik wist dat ik in afwezigheid van Lisa Rooms en Chloé Herbiet voorin kon eindigen, maar niet dat ik kon winnen", zei Van Lent na afloop. "Ik waande mij op geen enkel moment zeker van mijn stuk. Pas op honderd meter van het einde dacht ik dat het wel voor mij zou zijn en kon ik beginnen te genieten."

Over drie weken lijkt Van Lent een serieuze podiumkandidate op het BK in Hulshout. "Dat lijkt me toch moeilijk", zegt ze daar zelf over. "Ik wil me vooral selecteren voor het EK. Op dat EK wil ik veel beter doen dan mijn 41e plaats van vorig jaar in Turijn", besluit ze.